Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, 4 Mayıs'a 383 liradan başladı. Daha önce yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen çeyrek altının tahtını elinden alan gram altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında koronavirüse ilişkin haber akışı etkili olmaya devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...