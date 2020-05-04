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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 383 liradan tamamlanan gram altın, yeni haftaya 33,09 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:19
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Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, 4 Mayıs'a 383 liradan başladı. Daha önce yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen çeyrek altının tahtını elinden alan gram altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında koronavirüse ilişkin haber akışı etkili olmaya devam ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem görmüştü.

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Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.

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Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.