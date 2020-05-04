HaberlerGaleriSon dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 383 liradan tamamlanan gram altın, yeni haftaya 33,09 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mayıs canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 04.05.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:19