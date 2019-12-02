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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın 2 Aralık Pazartesi gününe düşüşle başladı. Cuma günü, ABD'de Şükran Günü tatili ve ayın son günü olması nedeniyle yaşanan düşük hacim ve yüksek volatilite ortamında dolar endeksinde oluşan satıcılı seyir ile birlikte yükselişini hızlandıran ons altın, 1466 seviyesi üzerine yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1460,10 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 271 TL bandında seyrederken, çeyrek altın 445 TL'nin altında seyrediyor. Peki, haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte 2 Aralık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:22
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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatlarında birinci gündem konusu Amerika ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri gelişmeleri. Artık birinci kısım anlaşmanın yapılması beklentileri oldukça fazla. Fakat Amerika'nın Hong Kong adımı iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Çin Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında; Amerika'nın Hong Kong yasasının iki ülke arasındaki işbirliğini baltalayacağını belirtti. Ticaret müzakereleri konusundaki ılımlı adımlar sonrası yaşanan bu gelişmeler piyasalardaki gerginliği bir miktar artırdı. Ve bu gerginlikler altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden oldu. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan PMI verilerini takip edecekler. Bununla birlikte ABD ve Çin kanadından gelebilecek olan haber akışları yakından izlenmeye devam edecek. Peki, haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte 2 Aralık altın fiyatları...

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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın 1460$ destek seviyesinde seyrediyor. Bu seviyeden satışların karşılanmaya devam etmesi halinde 22 günlük ortalama olan 1470$ seviyesine doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Ancak 1470$ seviyesi aşılmadığı sürece yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bununla birlikte ons altının 1460$ seviyesi üstünde yerleşmekte zorlanması halinde ise 1453$ desteğinin çalışması beklenebilir. Bu seviye kısa vadede kırılmadığı sürece bu seviyeden yukarı yönlü tepkilerle karşılaşılabilir.

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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde en çok satılan altın çeşidi olan gram altın, 2 Aralık Pazartesi gününe 270 TL'nin üzerinde başladı. Gram altın alımı yapacak olan vatandaşlar 271 TL'den işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir diğer altın çeşidi olan çeyrek altın, son yıllardaki fiyat artışı ile dikkat çekiyor. Çeyrek altın satışta 445 TL'nin hemen altında konumlanırken, alışta 435 TL'nin hemen altında seyrediyor. Çeyrek altın bozduracak olanlar işlemlerini 433,50 TL'den yapabilir. Alım yapacak olanlar ise 443,25 TL'den işlemlerini gerçekleştirebilir.