Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatlarında birinci gündem konusu Amerika ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri gelişmeleri. Artık birinci kısım anlaşmanın yapılması beklentileri oldukça fazla. Fakat Amerika'nın Hong Kong adımı iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Çin Dışişleri Bakanı düzenlediği basın toplantısında; Amerika'nın Hong Kong yasasının iki ülke arasındaki işbirliğini baltalayacağını belirtti. Ticaret müzakereleri konusundaki ılımlı adımlar sonrası yaşanan bu gelişmeler piyasalardaki gerginliği bir miktar artırdı. Ve bu gerginlikler altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden oldu. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan PMI verilerini takip edecekler. Bununla birlikte ABD ve Çin kanadından gelebilecek olan haber akışları yakından izlenmeye devam edecek. Peki, haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte 2 Aralık altın fiyatları...