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Son dakika altın fiyatları! Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?
Altın 2 Aralık Pazartesi gününe düşüşle başladı. Cuma günü, ABD'de Şükran Günü tatili ve ayın son günü olması nedeniyle yaşanan düşük hacim ve yüksek volatilite ortamında dolar endeksinde oluşan satıcılı seyir ile birlikte yükselişini hızlandıran ons altın, 1466 seviyesi üzerine yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1460,10 seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 271 TL bandında seyrederken, çeyrek altın 445 TL'nin altında seyrediyor. Peki, haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte 2 Aralık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:22
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