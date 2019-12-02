EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bu sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili olarak şu an için bir çalışma olmadığını söyledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hazineye fazla yük bineceği ve uzun vadede ekonominin olumsuz etkileneceği tespit edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerine destek verdiklerini söyledi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





