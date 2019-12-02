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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bu sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili olarak şu an için bir çalışma olmadığını söyledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hazineye fazla yük bineceği ve uzun vadede ekonominin olumsuz etkileneceği tespit edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşlerine destek verdiklerini söyledi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 12:08
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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Meclis eli ile bir düzenlemenin hayata geçirilmesini istiyor. Prim gününü dolduran EYT'liler gün aşırı gelişmeleri takip ediyor. Sık sık, "EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme olacak mı?" soruları araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, EYT düzenlemesini düşünmediklerini, İskandinav ülkelerinin batışının bu nedenle olduğunu söyledi.

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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Erdoğan, Katar seyahatinin ardından İstanbul'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken de, EYT'ye değindi. Erdoğan, EYT'nin maliyetine dikkat çekti ve EYT düzenlemesinin mümkün olmadığını bir kez daha yineledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi. EYT'liler ise düzenleme için ısrarcı. Peki, EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMALARI

EYT'liler uzun zamandır bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise EYT'nin mali yükünün şu an için kaldırılamayacağını belirtiyor. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada da EYT'yi onaylamadığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' Tutturmuşlar EYT. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

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EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin.