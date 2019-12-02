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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyon toplantısı için saatler kaldı. İlk pazarlığın yapılacağı toplantı saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar 7.5 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret için tekliflerini ve taleplerini iletecek. Daha önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 TL'nin altında hiçbir pazarlığa yanaşmayacaklarını ifade etmişti. Türk-İş'in talebi değerlendirilirse asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam yapılacak. Ancak uzmanların beklentisi asgari ücrete yüzde 15 zam yapılması yönünde. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 olarak görülüyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki beklenti de bu yönde. Son 10 yılda enflasyonun altında hiçbir zam yapılmadı. Bu nedenle minimum yüzde 15 zam öngörülüyor. Ancak asgari ücretin ek ödemelerle 2 bin 500 TL'ye çıkarılabileceğine dair görüşler de var. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret pazarlıklarına dair her şey...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:49
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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

7.5 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Saat 14.00'teki toplantıda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyon toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Toplantıda taraflar teklif ve beklentilerini sunacak. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İŞÇİ TARAFINDAN BİRLİKTELİK KARARI
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor.

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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2 BİN 578 TL TALEBİ

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

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Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz.