Asgari ücret pazarlıkları başlıyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret komisyon toplantısı için saatler kaldı. İlk pazarlığın yapılacağı toplantı saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Taraflar 7.5 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret için tekliflerini ve taleplerini iletecek. Daha önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2 bin 578 TL'nin altında hiçbir pazarlığa yanaşmayacaklarını ifade etmişti. Türk-İş'in talebi değerlendirilirse asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam yapılacak. Ancak uzmanların beklentisi asgari ücrete yüzde 15 zam yapılması yönünde. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 olarak görülüyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki beklenti de bu yönde. Son 10 yılda enflasyonun altında hiçbir zam yapılmadı. Bu nedenle minimum yüzde 15 zam öngörülüyor. Ancak asgari ücretin ek ödemelerle 2 bin 500 TL'ye çıkarılabileceğine dair görüşler de var. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret pazarlıklarına dair her şey...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





