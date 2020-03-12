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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Petrolde yaşanan düşüş nedeniyle 2012'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aşarak rekor kıran spot altın 1600 doların altına geriledi. 330 lirayı gören gram altın ise 319 TL'ye kadar düştü. Altında bu hafta üçüncü kez üst üste düşüş yaşadı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:23
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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları geçtiğimiz gün petrolde yaşanan düşüşle birlikte 7 yıllık rekor kırarak 1700 doları aşmıştı. Altın, corona virüsüne dair endişelerin güçlenmesi ve dolar likidetesindeki sıkışıklığa bağlı olarak dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte üçüncü kez üst üste düşüş yaşadı ve 1600 doların altına düştü. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte rağbet gören altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

Ons altın fiyatı destek noktası olan 1625 ve 1617 dolar eşiğini peş peşe kırarken kritik seviye olarak gösterilen 1600 doların altına geriledi. Analistler fiyatların 1583 dolarlık 55 günlük hareketli ortalamayı zorladığına dikkat çekti.

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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

ALTININ KİLOGRAMI 324 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi.

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Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

Altın piyasasında, en düşük 324 bin 800 lira, en yüksek 329 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalışla 324 bin 800 liradan tamamladı.