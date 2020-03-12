Son dakika: Altın fiyatları düşüyor! Kritik seviyenin altına geriledi! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Petrolde yaşanan düşüş nedeniyle 2012'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aşarak rekor kıran spot altın 1600 doların altına geriledi. 330 lirayı gören gram altın ise 319 TL'ye kadar düştü. Altında bu hafta üçüncü kez üst üste düşüş yaşadı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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