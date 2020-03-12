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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Güne 6.2140 liradan başlayan dolar kuru, öğleden sonra 6.25'in üzerini görmüştü. Dolar/TL'de gün sonu rakamları merak ediliyor. Piyasalarda corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gündeminde olan döviz fiyatlarına ilişkin son detaylar haberimizde... Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart günceö döviz kurları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:55
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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Dolar/TL dün 6.13-18 lira aralığında işlem görmüştü. Gece saatlerinde corona virüsüne ilişkin endişelerle 6.20'nin üzerine tırmanan dolar kuru, yeni güne 6.21 liradan başlamıştı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte anlık euro ve dolar fiyatları:

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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Fed'den gelecek hafta 75 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu beklentinin doları zayıflatması bekleniyordu ancak corona virüsü nedeniyle ABD varlıklarının 'güvenli liman' olarak görülmesini doların güçlenmesine yol açıyor.