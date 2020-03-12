Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Corona virüsü doları nasıl etkiledi? 12 Mart güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Güne 6.2140 liradan başlayan dolar kuru, öğleden sonra 6.25'in üzerini görmüştü. Dolar/TL'de gün sonu rakamları merak ediliyor. Piyasalarda corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gündeminde olan döviz fiyatlarına ilişkin son detaylar haberimizde... Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mart günceö döviz kurları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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