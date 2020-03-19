TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Arnavutköy TOKİ 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesine yapılacak konutların için kura çekimi bugün tamamlanıyor. 2+1 konut kurası dün tamamlandı. Bugğn ise 3+1 konut hak sahipleri belirleniyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy 3+1 kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Arnavutköy 3+1 TOKİ isim isim kura sonuçları...