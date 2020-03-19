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TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
TOKİ Arnavutköy 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Arnavutköy ilçesine yapılacak 1.125 adet 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura heyecanı yaşıyor. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle törenler iptal edildi, çekiliş canlı yayınla takip edilebiliyor. Kura sonuçlarını anlık olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ İstanbul Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 19.03.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 11:58
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