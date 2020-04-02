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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?
Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güne yükselişle başlayan gram altın 344,3 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti. Gram altın öğle vakitlerinde 341 liradan işlem görmüştü. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 15:16Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 15:23