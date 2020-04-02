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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güne yükselişle başlayan gram altın 344,3 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti. Gram altın öğle vakitlerinde 341 liradan işlem görmüştü. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 15:23
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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Corona virüsü salgını sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 1.590 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Peki, altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 2 Nisan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan 2020 canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 95 MİLYAR 406 MİLYON DOLAR OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart'ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi.

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Son dakika: Altın fiyatı bugün ne kadar? 2 Nisan 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları kaç lira oldu?

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.