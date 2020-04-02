Devletten 4 bin 381 lira maaş! İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? "İşçi dostu" olarak nidelendirilen kısa çalışma ödeneğine başvurular alınıyor. Sektör ayrımı ve çalışan sayısı şartı aranmazken, ödemelerin nereden nasıl yapılacağı da belli oldu. Brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında değişen kısa çalışma ödeneğine hak kazanıyor. Peki, İŞKUR kısa çalışma ödeneği şartları neler? Ödemeler ne zaman, nereden alınacak?