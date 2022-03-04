04 Mart 2022, Cuma
SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...
Devlet tarafından sağlanan birçok yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler arasında cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi çoğu alanda yardım hak sahipleri tarafından başvuruları yapılması halinde ödemelerini alıyor. Sosyal Güvenik Kurumu tarafından aracılığıyla sağlanan destek ödemeleri unutulduğu takdirde aracı kurumlarda bekletiliyor. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri unutulsa dahi geri alınma imkanı bulunuyor. Bu yardımları geri almak için detayları haberimizde derledik. Peki, unutulan destek ödemeleri nasıl, nereden geri alınır?
Giriş Tarihi: 04.03.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 19:49
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