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Haberler Galeri SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

Devlet tarafından sağlanan birçok yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler arasında cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi çoğu alanda yardım hak sahipleri tarafından başvuruları yapılması halinde ödemelerini alıyor. Sosyal Güvenik Kurumu tarafından aracılığıyla sağlanan destek ödemeleri unutulduğu takdirde aracı kurumlarda bekletiliyor. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri unutulsa dahi geri alınma imkanı bulunuyor. Bu yardımları geri almak için detayları haberimizde derledik. Peki, unutulan destek ödemeleri nasıl, nereden geri alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 19:49
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SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

Devlet tarafından sağlanan destek ödemelerinde her sene başı artış yaşanıyor. Yapılan yardım ödemeleri ile ihtiyacını görmek isteyenler derin nefes alıyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Devlet tarafından birçok kalemde yardım ödemeleri bulunuyor. hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanlarda veriliyor. Ödemelerini almaya unutan vatandaşlar, paralarını nasıl geri alabileceklerini araştırıyor. Peki, devlette unutulan para nasıl ve nereden geri alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.

Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

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SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.

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SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK

Süt Parası Ödemesi

Bakıcı Ödemesi

Çeyiz Destek Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

İş Görememezlik Ödemesi

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SGK, PTT, İŞKUR AÇIKLADI! 6.000 TL- 32.000 TL arası değişen paranızı anında alabilirsiniz! Başvurular ise...

Eğitim Desteği

Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

Doğum İzni Ödemesi