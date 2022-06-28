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Haberler Galeri Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Akaryakıt indirimi var mı? Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyerek devam eden küresel krizin etkisiyle dünya genelinde Brent petrol fiyatında sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da artışlar yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı güne 112,2 dolar seviyesinde başladı. Peki, akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? İşte 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:05
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Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatında yaşanan yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,3 artışla 111,2 dolara çıkmasının ardından, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 112,2 dolar seviyesinde dengelendi. Peki, akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? İşte 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

29 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

28 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.27 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 30.00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

28 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.09 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine mazot indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

28 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.38 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.11 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL