Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika... Akaryakıt indirimi var mı? Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyerek devam eden küresel krizin etkisiyle dünya genelinde Brent petrol fiyatında sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da artışlar yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı güne 112,2 dolar seviyesinde başladı. Peki, akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? İşte 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...