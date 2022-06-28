28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada memur maaşlarına da değindi. Kurban Bayramı'nın 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olması nedeniyle memur maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 11:12
  • 1
  • 15
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zamlı memur maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

2022 Temmuz zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da ödenecek. Başkan Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de bildirdi.

  • 3
  • 15
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

  • 4
  • 15
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

  • 5
  • 15
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.