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Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada memur maaşlarına da değindi. Kurban Bayramı'nın 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olması nedeniyle memur maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...