Beklenen açıklama: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Son zamanlarda gündemde olan asgari ücrete ara zam ile ilgili beklenen açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini belirterek, komisyonun zam görüşmeleri için toplanacağını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından kritik toplantının tarihi beklenmeye başlandı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.06.2022
09:42 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
09:42
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada asgari ücret hakkında müjdeli haberi duyurdu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek,
"Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." dedi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "ASGARİ ÜCRET" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, ülkedeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözlerini yerine getirmek için her fırsatı değerlendirdiklerini, her imkanı harekete geçirdiklerini dile getirerek,
"Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 oranında artışından, kamu personeli ve emeklilerinin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atılmıştır. Asgari ücret artırılırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık." ifadelerini kullandı.