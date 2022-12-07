2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), önceki gün 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.