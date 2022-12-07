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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2023 yılına sayılı günler kala tüm Türkiye'nin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihlerinde. Büyük bir heyecanla beklenen asgari ücret toplantısı bugün yapılacak. Milyonlarca vatandaş, 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, asgari ücret ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:53Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:55