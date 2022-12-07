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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2023 yılına sayılı günler kala tüm Türkiye'nin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihlerinde. Büyük bir heyecanla beklenen asgari ücret toplantısı bugün yapılacak. Milyonlarca vatandaş, 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, asgari ücret ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:55
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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Milyonlarca vatandaş, Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrette gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde olacak. Heyecanla beklenen asgari ücret toplantısı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) saat 14:00'te başlayacak. İşte, konuya ilişkin detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlamış olacak.

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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında yarın toplanıp asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

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2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), önceki gün 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.