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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

Üst segment turist grubuna yönelik ILTM Cannes Fuarı'na Türk turizm sektörü oldukça dikkat çekti. Üst segmentte bulunan turizmciler, 2023 yılında doluluktan çok kazancı çoğaltmaya odaklandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:36
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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

Türk turizm sektörü 2023 yılına iddialı girmeyi hedefliyor. Bu sene 50 milyon turist, 44 milyar dolar kazançla kapatmaya hazırlanan sektör, 2023 yılında hem gelir hem de turist sayısında bütün zamanların rekorunu kırmaya hazırlık yapıyor. 2019 yılını yakalayan sektör, gelecek sene için nitelikli turistle kişi başı kazancı artırmaya odaklanıyor. Dünyanın en kritik fuarları arasında olan, üst segment turist grubuna hitap eden ILTM Cannes Fuarı'nda Türk turizm sektörü çıkarma yaptı. Fuara Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) liderliğinde dev bir stantla katılan turizm sektörünün lider markaları, oldukça ilgi çekti. Türk Hava Yolları dahil 55 alt katılımcının olduğu fuarda, Türkiye'nin lüks ve zincir markaları, 2023 için hedeflerinin doluluktan ziyade kazancı artırmak olduğunu dile getirdi.

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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

ABD'LİLERDEN İLGİ ARTIYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, fuarın önemine dikkat çekerek, "Çok nitelikli bir fuar. 20 dakikada bir randevu ve görüşmelerimiz var. Özellikle ABD'den çok ciddi bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Nisan 2023'te de TGA ABD'li seyahat acentelerini İstanbul'a getirecek" dedi. İstanbul'da yeni açılan lüks segment otellerin üst gelir grubuna hitap eden misafirleri de beraberinde çektiğini aktaran Eresin, İstanbul'da 2023'te hem doluluk hem de oda fiyatlarının artacağına dikkat çekerek, "Oda fiyatları minimum yüzde 15 artacak" diye konuştu.

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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

"İLK 10'A GİRME ANLAMINDA UMUTLUYUZ"

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık ise İstanbul'un pandeminin ardından yeniden yükselen bir değer olduğunu söyledi. Yaşık, "İTO Başkanımız Şekip Avdagiç'in yoğun çabalarıyla İstanbul kongre gibi etkinliklerin yine gözde merkezi haline geldi. 2021'de İstanbul dünya kongre sıralamasında 12'ye yükseldi. Bu yıl ilk 10'a girme anlamında umutluyuz" diye konuştu.

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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan da Türkiye'nin çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Hem doluluk hem de gelirde 2019'u geçtik. 2023'te döviz bazında gelirlerimizin yüzde 10 artacağını öngörüyoruz" dedi. Bodrum Susano Otel'in Genel Müdürü Kemal Bayık, sezonda oda+kahvaltı fiyatlarının 700 euronun altına düşmediğini, doluluklarının da yüzde 85 olduğunu söyledi. Bayık, 2023 hedeflerinin 800 euro ve üzeri olduğunu kaydetti. Hyatt Centric Levent Otel Genel Müdürü Ahmet Aslan, 2023'ün rekor yıl olacağını kaydetti.

BÜTÜN ZAMANLARIN REKORU

Pera Palas Oteli Pazarlama Direktörü Barış Atik, "Başarılı bir yıl geçirdik. Oda fiyatlarımız sezonda gecelik 300 euroydu. Nisan 2023'te oda fiyatımızı kahvaltı ve KDV hariç 500 euro olarak belirledik. Haziranda dünya kupası nedeniyle oda fiyatlarımız 1000 euroyu bulacak. Bu yıl geneli doluluk ortalamamız % 85 idi. Bunu yüzde 88'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 tüm zamanların rekoru olabilir" dedi.

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ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

EN BÜYÜK ETKİ KALİTE

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Bu yıl 2021'e göre dolar bazında iki kat kârlılık var. 2023'te Türkiye olarak rekabet ettiğimiz ülkelere göre çok öndeyiz. Bunda en büyük etki ise hem hizmet kalitemiz hem de sertifikayla öne çıkmış olmamız. Bu yıl bunun meyvelerini topladık. 2023'te grup olarak oda fiyatlarında Anadolu dahil 100 euro, İstanbul'da ise 150 euronun altına düşmemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.