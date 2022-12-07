ILTM Cannes Fuarı’na Türk turizm sektörü damga vurdu! 2023’te hedef doluluk değil, geliri artırmak

Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan da Türkiye'nin çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Hem doluluk hem de gelirde 2019'u geçtik. 2023'te döviz bazında gelirlerimizin yüzde 10 artacağını öngörüyoruz" dedi. Bodrum Susano Otel'in Genel Müdürü Kemal Bayık, sezonda oda+kahvaltı fiyatlarının 700 euronun altına düşmediğini, doluluklarının da yüzde 85 olduğunu söyledi. Bayık, 2023 hedeflerinin 800 euro ve üzeri olduğunu kaydetti. Hyatt Centric Levent Otel Genel Müdürü Ahmet Aslan, 2023'ün rekor yıl olacağını kaydetti.

BÜTÜN ZAMANLARIN REKORU

Pera Palas Oteli Pazarlama Direktörü Barış Atik, "Başarılı bir yıl geçirdik. Oda fiyatlarımız sezonda gecelik 300 euroydu. Nisan 2023'te oda fiyatımızı kahvaltı ve KDV hariç 500 euro olarak belirledik. Haziranda dünya kupası nedeniyle oda fiyatlarımız 1000 euroyu bulacak. Bu yıl geneli doluluk ortalamamız % 85 idi. Bunu yüzde 88'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 tüm zamanların rekoru olabilir" dedi.