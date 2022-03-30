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Haberler Galeri 1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sürecinde 1.100 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyor. 1.100 TL sosyal yardım ödemesinin devam edip etmediği sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu süreçte başvurular e-Devlet üzerinden alınıyordu. Sosyal yardım tanınan adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve müracaatları halen devam ederken, gözler neticeların açıklanacağı tarihe çevrildi. T.C Kimlik numarası ile sistem üzerinden kolaylıkla sorgulama yapılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 18:59
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1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

1.100 TL sosyal yardım başvuruları hakkında detaylar merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinden ödenen sosyal yardım ödemelerinin devam edip etmediği konusunda araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tarafından süreç hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 1.100 TL sosyal yardım ödeme başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranıyor. Faz 3 ödemeleri ve müracaatları halen devam edip etmediği merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

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1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

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1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL pandemi yardımından faydalanamayacaklardır.

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1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonu aşkın haneye ulaşacaklarını ifade etti.