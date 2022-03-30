1.100 TL E-Devlet üzerinden ödeniyor! PTT kartlarına direk aktarılacak! Detayları belli oldu: 4/a, 4/c, emekliler, KÇÖ alanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sürecinde 1.100 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyor. 1.100 TL sosyal yardım ödemesinin devam edip etmediği sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu süreçte başvurular e-Devlet üzerinden alınıyordu. Sosyal yardım tanınan adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve müracaatları halen devam ederken, gözler neticeların açıklanacağı tarihe çevrildi. T.C Kimlik numarası ile sistem üzerinden kolaylıkla sorgulama yapılıyor.