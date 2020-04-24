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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları
1.000 TL sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verilen sosyal yardım desteğinin üçüncü faz ödemeleri için başvurular devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Giriş Tarihi: 24.04.2020 16:21Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:42