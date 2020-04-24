Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

Pandemi sosyal destek ödemesi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi haneler 1.000'er TL sosyal yardım desteği veriliyor. İlk iki fazda gerçekleştirilen ödemelerin ardından üçüncü faz ödemelerin başvuru yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti. Üçüncü faz ödemeleri için başvurular alınıyor. 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...