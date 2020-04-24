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Haberler Galeri Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

1.000 TL sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verilen sosyal yardım desteğinin üçüncü faz ödemeleri için başvurular devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 24.04.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 16:42
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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

Pandemi sosyal destek ödemesi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahibi haneler 1.000'er TL sosyal yardım desteği veriliyor. İlk iki fazda gerçekleştirilen ödemelerin ardından üçüncü faz ödemelerin başvuru yoluyla gerçekleştirileceği bildirilmişti. Üçüncü faz ödemeleri için başvurular alınıyor. 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...

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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

1.000 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN SONUÇLANIR?

1.000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım ne zaman sonuçlanır? Pandemi sosyal destek başvuru formu ve şartları

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.