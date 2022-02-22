SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ…



KİMLER YARARLANACAK?

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.