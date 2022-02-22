22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

SON DAKİKA! Reel sektöre nefes olacak 60 milyarlık KGF destekli krediye başvurular başladı. Şirketler yatırım, ihracat ve işletme destek paketlerinden yararlanabilecek. Yatırım kredileri 10 yıl vadeyle kullandırılacak. KOBİ limiti 35 milyon TL, büyük işletmeler için ise 100 milyon TL olacak.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 06:55
  • 1
  • 14
SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor.

  • 3
  • 14
SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

KADINLARA YÜKSEK KEFALET

KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon TL'ye varan miktarlarda kredi kullanabilecek. Kadın girişimciler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Destek Paketi'nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

  • 4
  • 14
SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya göre değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak. İşletme Harcamaları Destek Paketi'nde KOBİ'ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. İşte KGF'nin detayları…

  • 5
  • 14
SON DAKİKA! 60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu | Vade kaç yıl olacak? Kimler yararlanacak? Hangi bankalar yer alıyor

10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA DESTEK PAKETİ…

KİMLER YARARLANACAK?

KOBİ'ler cirolarına göre 500 bin ila 5 milyon TL arasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL tutarında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.