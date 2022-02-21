21 Şubat 2022, Pazartesi
SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...
Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediyor. 2022 yılında ödeme miktarlarında artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne kadar olduğu merak ediliyor. İhtiyaç sahibi yaşlı, hasta, engelli, kadın çalışanlamış olur talepte bulunmaları durumunda devlet tarafınca destekleyici ödemeler alıyor. 65 yaş ve üzerinde olan kişilere hiçbir güvencesi olmayanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Hak sahipleri başvurularının onaylanması halinde ödeme almaya hak kazanıyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 21.02.2022 20:58
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