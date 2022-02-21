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Haberler Galeri SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediyor. 2022 yılında ödeme miktarlarında artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne kadar olduğu merak ediliyor. İhtiyaç sahibi yaşlı, hasta, engelli, kadın çalışanlamış olur talepte bulunmaları durumunda devlet tarafınca destekleyici ödemeler alıyor. 65 yaş ve üzerinde olan kişilere hiçbir güvencesi olmayanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Hak sahipleri başvurularının onaylanması halinde ödeme almaya hak kazanıyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 20:58
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SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor. Kapsam ve tutarlar değişti. Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi... 2022 yılında asgari ücret zammı sonrasında sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Çeyiz parası, elektrik ve doğal gaz yardımı, iş göremezlik ödemesi, kira yardımı, cenaze yardım parası, doğum izni ve süt parası, evde bakım maaşı gibi birçok kapsamlı destek yer alıyor. Başvuru talepleri onaylanan vatandaşlar ödemelerini alabilecek. İşte, sosyal yardım ödemeleri için başvuru detayları...

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SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

DOĞAL GAZ YARDIMI

Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.

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SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

EVDE BAKIM MAAŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.

PTT'ye gidip hemen alabilirsiniz! 18 yaşına basan herkese 2.354 TL- 15.000 TL arası karşılıksız destek! 5 yıl şartına dikkat!
Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.

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SGK, Bağkur farketmeksizin ödeniyor! Kapsam ve tutarlar değişti! Çalışan, çalışmayan, kadın, erkeğe maaş ödemesi...

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi 103
3 kişi 137,33
4 kişi 171,67
5 kişi 206

ELEKTRİK DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor. Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.