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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum... Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum...
4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaş zammı hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. 4D'li taşeron işçileri tarafından merakla beklenen yüzdelik dilim düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız günlerde yeni gelişmeler ortaya çıktı. Çalışanlar maaş zammı ve ödeme tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:16
4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.