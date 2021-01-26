Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum...

4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaşı yüzdelik dilim son durum...