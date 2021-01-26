Geri ödemesiz 400 TL burs imkanı! Başvuru için son günler! İşte şartları...

Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak isteyen öğrencilerin en büyük destekleri burs ödemeleri oluyor. Ailesine yük olmak istemeyen öğrenciler, birçok kurum tarafından verilen bursları araştırmayı sürdürüyor. Kurumlar belirli şartları yerine getirmesi halinde öğrenciler burs imkanı sağlıyor. Hasan Faydası çok eğitim vakfı öğrenciler için geri ödemesiz bir şekilde aylık 400 TL burs başvuru imkanı sunuyor. İşte, başvuru şartları ve detayları...