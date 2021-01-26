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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Geri ödemesiz 400 TL burs imkanı! Başvuru için son günler! İşte şartları... Geri ödemesiz 400 TL burs imkanı! Başvuru için son günler! İşte şartları...
Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak isteyen öğrencilerin en büyük destekleri burs ödemeleri oluyor. Ailesine yük olmak istemeyen öğrenciler, birçok kurum tarafından verilen bursları araştırmayı sürdürüyor. Kurumlar belirli şartları yerine getirmesi halinde öğrenciler burs imkanı sağlıyor. Hasan Faydası çok eğitim vakfı öğrenciler için geri ödemesiz bir şekilde aylık 400 TL burs başvuru imkanı sunuyor. İşte, başvuru şartları ve detayları...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:53
Üniversite öğrenimlerine devam eden öğrenciler rahat hayat sürmek için kendilerine sağlanan burs imkanlarını araştırıyor. Kurumlar ve vakıflar başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamayı sürdürüyor. Hasan Faydası çok eğitim vakfı öğrenciler için geri ödemesiz bir şekilde aylık 400 TL burs başvuru imkanı sunuyor. Belirli şartları yerine getiren öğrencilere burs imkanı sağlanacak. İşte, 400 TL burs alma şartları ve detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HASAN FAYDASIÇOK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı burs başvuruları e-bursum üzerinden alınmaktadır. E-bursum üzerinden Ad, soy ad, T.C kimlik numarası ve e-posta adresiyle sisteme kayıt yaptıran adaylar sol üst bölümde bulunan arama kısmına " Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" yazarak başvuru ekranına ulaşabilirler. Başvurular 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Burs ve kurumla ilgili bilgi almak isteyen kullanıcılar aşağıda bulunan direkt adres üzerinden işlem yapabilir.
BURS GERİ ÖDEME DURUMU
Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı bursu geri ödemeli bir burs değildir.
BURSA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim alan öğrenciler burs için başvuru yapamayacak. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerinde eğitim alanlar ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilir. Alttan 3 veya daha fazla dersi olan öğrenciler burstan yararlanamaz. İşte diğer başvuru şartları;
BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ BELGELER İSTENİR?
Üniversite öğrencilerine yönelik verilen geri ödemesiz 400 TL burs yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler Adli Sicil Kaydı, Öğrenci Belgesi, Veliye ve öğrenciye ait Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, YKS sonuç belgesi, yerleşim yeri ikametgah belgesi, anne ve babanın üstüne tapu tescil belgesiyle başvuru yapabilir.