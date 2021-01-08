Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte maaş zammı konusunda araştırmalar hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek zam oranı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son durum nedir? İşte cevaplar...