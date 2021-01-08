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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son durum Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son durum
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4D'li taşeron işçileri tarafından merakla beklenen yüzdelik dilim düzenlemesinin ne zaman hayata geçirileceği konusunda araştırmalar sürüyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte zam oranı ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 15:42
Son dakika... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte maaş zammı konusunda araştırmalar hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek zam oranı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son durum nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.