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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT son dakika: Başvuru yapan herkese 1180 TL ödeme yapılıyor! Başvuru süresi uzatıldı! Şartlar nedir? PTT son dakika: Başvuru yapan herkese 1180 TL ödeme yapılıyor! Başvuru süresi uzatıldı! Şartlar nedir? Nakdi ücret desteği ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara yönelik verilen destek ödemesinde başvuru detayları merak ediliyor. Aralık ayına ilişkin ödemeler bugün yapılmaya başlandı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Peki, nakdi ücret desteği başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:56
Koronavirüs salgını sonrası birçok kişi maddi açıdan sıkıntı yaşamıştı. Bu kapsamda devlet tarafından Nakdi Ücret Desteği verilmeye başlandı. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara yönelik verilen Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Bugün itibarıyla Aralık ayı ödemeleri de başladı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar için merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, nakdi ücret desteği başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARALIK AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, bugün itibarıyla yapılmaya başlandı. Ödemeler, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
2 AY UZATILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında verilen 4447 sayılı kanun 24. Maddesine göre verilen bu ödemelerde ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz kalan vatandaşlar için işsizlik sigortası fonu ve İŞKUR tarafından ödemeler iki ay süre ile uzatıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
17 Nisan 2020 tarihinden bu yana kadar iş sözleşmeleri olsa bile iş verenler tarafından 22 Mayıs 2003 tarihli 4857 sayılı iş kanunu kapsamındaki 10. Maddesine göre ücretsiz bir şekilde işten çıkarılanlar alabilecek. Bir yandan da işlerinden olan vatandaşlar, iş sözleşmeleri fesih edilen vatandaşlar işsizlik ödemesi alternatiflerinden yararlanma haklarına sahip olacaklar.
Bu süreçlerde vatandaşların yaşlılık aylığı almamaları, kısa süreli ya da tamamen işten çıkarılma şartları aranıyor.