Pandemi döneminde ilaç olacak... Devlet yardımları tek tek açıklandı! Miktarları ise...

İŞTE ÖNE ÇIKAN AİLE YARDIMLARI



BARINMA YARDIMLARI



Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Başvuru şartları ise, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma olarak belirlendi. Bu destek, ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriliyor.