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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Pandemi döneminde ilaç olacak... Devlet yardımları tek tek açıklandı! Miktarları ise... Pandemi döneminde ilaç olacak... Devlet yardımları tek tek açıklandı! Miktarları ise...
Pandemi döneminde ilaç olacak... Devlet yardımları tek tek açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen sosyal yardımlardan yaklaşık 15 milyon vatandaş yararlanıyor. Bakanlık tarafından vatandaşlara ödenen yaklaşık 40 çeşit yardım bulunuyor. Yardımlar için başvuru şartları, miktarlar ve tarihleri arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların başvuruları ise kurum tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 16:46
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaklaşık 40 yardım çeşidi vatandaşlara ödeniyor. Yardımlar tek başvuru kanalı üzerinden alınarak, kişiye özel değil, aileye kapsaması amaçlanıyor. Başvuru sürecinde izlenen yöntem, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılmasını, kaynakların vatandaşlar arasında adil dağıtımını ve bu yardımların da denetiminin yapılarak istismar aracı olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Vatandaşlar kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında hak kazanırsa, ücreti hesabına yatırılıyor. Belediyeler ve kurumlarda yapacakları yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kordineli olarak gerçekleştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE ÖNE ÇIKAN AİLE YARDIMLARI BARINMA YARDIMLARI Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Başvuru şartları ise, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma olarak belirlendi. Bu destek, ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriliyor. YAKACAK YARDIMLARI Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımları veriyor. Yakacak yardımı hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan hanelere veriliyor. Yılda bir kez kış dönemi öncesi verilen yardım Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin kararı ile belirleniyor. EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu yardımda sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımları kapsıyor. Eşi vefat etmiş kadınlar TC kimlik numaraları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. 325 TL iki ayda bir PTT aracılığıyla eşini kaybetmiş kadınlara ödeniyor. MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIMLAR Bakanlık tarafından verilen bu yardımda yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşların desteklenmesi amacıyla verilen yardımları kapsıyor. Bu yardımdan askerin evli ise eşi, değil ise ailesi faydalanabiliyor. Askerlik süresi esnasında 400 TL iki ayda bir PTT aracılığıyla ödeniyor.