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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler... Son dakika: 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler...
4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce 4D'li taşeron işçinin merakla beklediği yüzdelik dilim düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk günlerini yaşadığımız dönemde son dakika gelişmeler yaşandı. Detayları ahaber.com.tr olarak yazımızda derledik. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 18:30
4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2021 yılına girdiğimiz günlerde maaş hakkında gelişmeler merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Haberimizde derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." ÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI
Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.