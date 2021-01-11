4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, yüzdelik dilim düzenlemesi hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2021 yılına girdiğimiz günlerde maaş hakkında gelişmeler merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 2021 taşeron maaş zammı yüzdelik dilim düzenlemesi son gelişmeler