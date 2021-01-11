Emekliyi mutlu edecek zam: 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo...

2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek zam oranı belli oldu. Yaklaşık 13 milyon emekli, zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. TUİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin yeni maaş zam oranı belli oldu. ahaber.com.tr olarak zamlı maaşların miktarlarını haberimizde derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo...