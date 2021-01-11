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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliyi mutlu edecek zam: 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo... Emekliyi mutlu edecek zam: 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo...
2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını etkileyecek zam oranı belli oldu. Yaklaşık 13 milyon emekli, zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. TUİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emeklilerin yeni maaş zam oranı belli oldu. ahaber.com.tr olarak zamlı maaşların miktarlarını haberimizde derledik. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo...
Giriş Tarihi: 11.01.2021 18:06 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 18:06
2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zamlı maaşları belli oldu. TUİK verilerine göre belirlenen zam oranı sonrasında, emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacağı öğrenildi. Yeni maaşlar Ocak ayı itibariyler hesaplara yatacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte tablo...
GALERİ DEVAM EDİYOR ENFLASYONDA ORANLARI AÇIKLADI: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu.
Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.