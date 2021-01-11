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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuranın hesabına yatacak! Son gün belli oldu! 5.250 lira ödeme... Başvuranın hesabına yatacak! Son gün belli oldu! 5.250 lira ödeme...
Başvuranın hesabına yatacak! Son gün belli oldu. Koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren esnafa yönelik hibe ödemesi geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Esnafa 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve 750 liraya kadar kira desteği olmak üzere toplamda 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Ödemeden yararlanmak isteyenler ise başvuru şartları ve son tarihi araştırmaya başladı. İşte, esnaf kira yardımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 11.01.2021 19:36
Milyonlarca esnafa kira yardımı ve hibe ödemeleri için başvurular bugün itibariyle sona eriyor. Anında hibe ve kira yardımı fırsatı alabilme imkanı sunan ödenek için detaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında esnaflar E-Devlet üzerinden başvuru işlemini tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR TUTAR NE KADAR?
Aylık 1.000 liradan 3 ayda toplam 3 bin lira hibe desteği alan bir esnaf, işyeri kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira alabilecek. Yani 3 ayda iki desteğin toplamı 5 bin 250 lirayı bulacak.
ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
22 Aralık'ta yürürlüğe konan "Esnafa kira yardımı (1000 TL hibe desteği) ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar yapılacak değerlendirmeler sonrası maddi destekten faydalanabilecek. Başvuru e-devlet aracılığı ile 8 Ocak 2021 itibarıyla başladı.
HİBE DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.