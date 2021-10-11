Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

11 Ekim fındık fiyatları ne kadar oldu? Hasadı biten ve fındık alım sürecine geçilen son günlerde gözler fındık alım-satım fiyatlarına çevrildi. İl il fındık fiyatlarını merak eden üreticiler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Güncel fındık fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Ekim 2021 fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...