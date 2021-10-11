HaberlerGaleriFındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Fındık fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. 11 Ekim fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticileri tarafından merak edilen güncel fındık fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan TMO'nun 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Peki, 11 Ekim 2021 fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...