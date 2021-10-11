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Haberler Galeri Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Fındık fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. 11 Ekim fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticileri tarafından merak edilen güncel fındık fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan TMO'nun 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamıştı. Peki, 11 Ekim 2021 fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:29
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Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

11 Ekim fındık fiyatları ne kadar oldu? Hasadı biten ve fındık alım sürecine geçilen son günlerde gözler fındık alım-satım fiyatlarına çevrildi. İl il fındık fiyatlarını merak eden üreticiler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Güncel fındık fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Ekim 2021 fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

İşte 11 Ekim tarihli güncel fındık alış-satış fiyatları:

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI 23.75 TL - 24.50 TL

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Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI 23.00 TL - 24.50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI 23.50 TL - 24.50 TL

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Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

FATSA FINDIK FİYATLARI 24.00 TL - 25.00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI 24.50 TL - 25.00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI 23.25 TL - 25.00 TL

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Fındık fiyatları 11 Ekim 2021! Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

SAMSUN FINDIK FİYATLARI 24.40 TL - 25.00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI 23.00 TL - 25.00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI 23.40 TL - 24.00 TL