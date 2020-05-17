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Haberler Galeri Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank tarafından sağlanan destek kredisine başvurular devam ediyor. 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar, kredilerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Düşük faizli temel ihtiyaç desteği kredisi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından krediler hesaplara yatmaya başladı. Peki, Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:55
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Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 10.000 TL destek kredisi sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Corona virüsüne karşı alınan alınan önlemler kapsamında finansal destek sağlamak amacıyla bireysel destek kredisi veren Halk Bankası, başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Krediden faydalanmak isteyenler ve başvuru sonucunu merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Halk Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Halkbank destek kredisi sonuçları sorgulama ekranı...

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Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve SMS aracılığıyla yapılabiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.