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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları... Son dakika: 2021 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları... Son dakika.. Yeni yılda harç ve cezalar ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinin ardından 2021 yılında uygulanacak harç ve cezaların ne kadar olacağı merak ediliyor. Kırmıza ışıkta geçmenin cezası, emniyet kemeri kullanmamanın cezası, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası gibi yeni trafik cezaları açıklandı. Öte yandan yurtdışından telefon getirme harcının ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, 2021 trafik cezaları ne kadar? İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları... Giriş Tarihi: 04.11.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 12:25
Son dakika haberi... Yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve ceza artışlarında uygulanacak rakamlar merak ediliyor. Yeniden değerlendirme oranına göre, yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Peki, 2021 trafik cezaları ne kadar? İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...
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Hürriyet'in haberine göre, 2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak. Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak.
MOTORLU TAŞITLAR Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım ayında ekim ayı itibariyle 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Bu oran değişik de uygulanabiliyor.
TÜİK'in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak. Geçen yıl TÜİK'in açıkladığı yüzde 22.58'lik oran yeniden değerleme oranı olarak resmileşmiş ancak motorlu taşıtlar vergisi için artış oranı yüzde 12 olarak uygulanmıştı.
Eğer 2021 yılında yüzde 9.11'lik oran aynen uygulanırsa motor silindir hacmi 1.300 silindir hacmindeki bir otomobilin vergisi 964 liradan bin 52 liraya, 1.301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için bin 679 liradan bin 832 liraya, 1.601-1.800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 965 liradan 3 bin 235 liraya, 1.801-2.000 silindir hacmindeki otomobiller için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya çıkacak.