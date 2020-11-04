Son dakika: 2021 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...

Son dakika.. Yeni yılda harç ve cezalar ne kadar olacak? Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinin ardından 2021 yılında uygulanacak harç ve cezaların ne kadar olacağı merak ediliyor. Kırmıza ışıkta geçmenin cezası, emniyet kemeri kullanmamanın cezası, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası gibi yeni trafik cezaları açıklandı. Öte yandan yurtdışından telefon getirme harcının ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, 2021 trafik cezaları ne kadar? İşte yeni yılda uygulanacak otomobil vergileri, pasaport harçları ve trafik cezaları...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 12:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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