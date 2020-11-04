Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik. Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız."