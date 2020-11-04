Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kronik hastalar idari izinli mi olacak? Kronik rahatsızlıklar neledir? İşte kronik hastalıklar listesi... Son dakika: Kronik hastalar idari izinli mi olacak? Kronik rahatsızlıklar neledir? İşte kronik hastalıklar listesi...
Son dakika... Kronik hastalar idari izinli mi olacak? Kamuda ve özel sektörde çalışan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, idari izin ile ilgili detayları araştırıyor. İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklamaların ardından kronik rahatsızlıklar yeniden gündeme geldi. Peki, kronik hastalar idari izinli mi olacak? Kronik rahatsızlıklar neledir? İşte kronik hastalıklar listesi...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 15:34
Son dakika haberi... Kronik hastalar idari izinli mi olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım önlemler alınıyor. İstanbul Valisi, kronik hastalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklar listesi de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Peki, kronik hastalar idari izinli mi olacak? Kronik rahatsızlıklar neledir? İşte kronik hastalıklar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KRONİK HASTALAR İDARİ İZİNLİ Mİ OLACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanlar idareci pozisyonlar hariç, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personeller idari izinli olarak evde çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır. İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik. Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız." E-NABIZ ÜZERİNDEN BELGE ALINIYOR
Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.
Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.
Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.
İşte kronik hastalıklar listesi: