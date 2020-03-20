Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

2020 fındık destekleme ödemelerinin ne zaman yatacağı konusuna araştırmalar sürüyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklama yaptı. Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Bakan Pakdemirli, mdemeler üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağını duyurarak, ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?