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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

2020 fındık destekleme ödemelerinin ne zaman yatacağı konusuna araştırmalar sürüyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklama yaptı. Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Bakan Pakdemirli, mdemeler üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacağını duyurarak, ödeme tarihlerini açıkladı. Peki, fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 20.03.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 13:45
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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

Son dakika haberi... Fındık destekleme ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Devlet tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilen ödemelerden biri olan fındık desteklemeleri ile ilgili vatandaşların bekleyişi sürüyor. Fındık destek ödemeleri kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. 2009'dan bu yana ödenen ve üreticilerin yüzünü güldüren fındık desteğinden faydalanan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık destek ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık destek ödeme tarihleri belirlendi. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '4, 7 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle yatırılacak.

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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

* Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
* Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,
* Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,
* Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.

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Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet fındık destekleme ve alan bazlı gelir desteğinden faydalanmak için; alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları ve kayıt güncellemeleri gerekmektedir. Fındık destekleme almak isteyenler il/ilçe müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgeler ile başvurabilirler.