Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ödemeler sürüyor! Bin lira sosyal yardım parası ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama linki! 1000 TL pandemi 4. faz ödemesi olacak mı? Ödemeler sürüyor! Bin lira sosyal yardım parası ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama linki! 1000 TL pandemi 4. faz ödemesi olacak mı?
1.000 TL sosyal yardım ödemeleri için başvuru süreci vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 3. faz şeklinde yapılan ödemelerin 4. olarak devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara 1.000 TL ödemeler sürüyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların neticeleri açıklanıyor. Gerekli koşulları bulunanlara 1000 TL Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü misyonluları tarafından zarf ile vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. İşte, 1000 TL pandemi 4. faz ödemesi olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:38
Koronavirüs sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla ödenen 1000 TL sosyal destek ödemeleri yapıldı. Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam edecek mi? 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor mu? 4. faz ödemeleri olacak mı? Gerekli müracat koşullarını yerine getiren vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. 1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. e-Devlet üzerinden başvuru sonuçları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden sonuçları açıklanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.