Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıklanan taşıt kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Dev kredi kampanyası ile ikinci el araç satışları hareketlendi. En çok merak edilenlerden biri de ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği oldu. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...