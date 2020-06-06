06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıklanan taşıt kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Dev kredi kampanyası ile ikinci el araç satışları hareketlendi. En çok merak edilenlerden biri de ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceği oldu. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 11:28
  • 1
  • 14
Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketleri, ikinci el araç satışlarını hareketlendirdi. Son zamanlarda ikinci el araba fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşeceğini araştırmaya başladılar. Öte yandan sıfır ve ikinci el taşıt kredisi yoğun ilgi görüyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 14
Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 14
Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota
Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

  • 4
  • 14
Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.

  • 5
  • 14
Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?