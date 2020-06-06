Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları, koronavirüse karşı alınan önlemler sonrası düşüşe geçti. Altın fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürürken, uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Gram altının 430 liraya kadar çıkabileceği açıklandı. Düğün sezonunun açılmasını bekleyen çiftler, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Haziran canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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