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Haberler Galeri Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları, koronavirüse karşı alınan önlemler sonrası düşüşe geçti. Altın fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürürken, uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Gram altının 430 liraya kadar çıkabileceği açıklandı. Düğün sezonunun açılmasını bekleyen çiftler, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Haziran canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 09:51
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Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları son dakika... Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyor. Gram altında düşüş eğilimi devam ederken, uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Gram altının 360 liraya kadar düşebileceği ancak ilerleyen günlerde 430 lirayı bulacağı bildirildi. Dünü kapanışta çeyrek altın 595,00 lira, Cumhuriyet altını 2.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,97 düşüşle 366,70 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Haziran canlı altın fiyatları...

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Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatı geçen haftaya göre ortalama 10 lira düşen altının tekrardan yükseleceğini söyledi. Başman, altının güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu rakamlar da 3 ila 6 ay içerisinde olacak" dedi.

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Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle son 3 aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 396,2280 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 382 liraya kadar geriledi. Son önlemlerle birlikte ateşi iyice düşen altın, şu anda 371 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Gram altın için dikkat çeken yorum! 430 liraya çıkacak... 6 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan artış ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.