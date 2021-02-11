Bakan Soylu, Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı çalışmalarla güçlü ve ayakları üzerinde durabilen bir ülke olduğunu anlatarak, "Kendi insansız hava aracını yapan bir Türkiye var. Kendi uçağını yapmak için hazırlanan tüm yatırımlarını yapan bir Türkiye var. Kendi imal ettiği arabasıyla bulaşabilmek için gün sayan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlayan uzayla ülkemizin ve milletimizin tanışma halini ortaya koyabilecek çalışmalarını başlatan güçlü ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye var" diye konuştu.