Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 112 Çağrı Merkezlerine binlerce personel alınacak! 1500 personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Son dakika: 112 Çağrı Merkezlerine binlerce personel alınacak! 1500 personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Son dakika... Trafik kazası, yaralanma, boğulma, yangın gibi acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çağrı yapılabiliyor. Her gün binlerce acil vaka çağrısı alan 112 Acil Çağrı Merkezlerine binlerce personel alımı yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılam açıklamanın ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 112 Çağrı Merkezlerine yapılacak 1500 çağrı merkezi personeli alımı ne zaman? Başvuru tarihi ne zaman ve hangi illere alım yapılacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 11.02.2021 12:49
İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla tek bir numara ve merkezde toplanan '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne binlerce personel alınacak. Hastalıklarına şifa arayanlara bir telefon uzaklıktaki 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1500 çağrı merkezi personeli alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, personel alımı için tarih verdi. Peki, 112 çağrı merkezi personeli alımı ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 112 ÇAĞRI MERKEZİ 1500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
112 Çağrı Merkezlerine 1500 personel alımı yapılacağı müjdesini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında
"İlk kez bir şey yapıyoruz. Bunun 800'ünü bu okullarda okuyan kardeşlerimizden alacağı. İlk önce KPSS belirlendi, şimdi mülakatları yapacağız. Martı ayı mülakatları yapılacak. Haziran gibi başlatacağız eğitimlerini inşallah" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı çalışmalarla güçlü ve ayakları üzerinde durabilen bir ülke olduğunu anlatarak,
"Kendi insansız hava aracını yapan bir Türkiye var. Kendi uçağını yapmak için hazırlanan tüm yatırımlarını yapan bir Türkiye var. Kendi imal ettiği arabasıyla bulaşabilmek için gün sayan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde başlayan uzayla ülkemizin ve milletimizin tanışma halini ortaya koyabilecek çalışmalarını başlatan güçlü ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye var" diye konuştu. MÜJDEYİ BAKAN SOYLU VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada,
"2020 yılında toplam 59 milyon 500 bin gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Peki bunun yanında imdat isteyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin. Eğer siz gereksiz ve asılsız çağrı için 112'yi meşgul ederseniz bu bir yangına, bir sağlık olayına geç kalmamızı veyahut da elbette ki afet olayına geç kalmanızı sağlayabilecek, polis ve jandarma ekiplerimizin ulaşabileceği bir olaya geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli aksaklığı oluşturur" dedi. Bakan Soylu, gelen bir acil çağrıya da cevap verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açılışı için Karabük'e geldi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların karşıladığı Bakan Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bir acil çağrıya da cevap verdi. Kendisini tanıtan Bakan Soylu, aracının önüne başka bir aracın park etmesi sonucu işine gidemediğini belirten kişinin bilgilerini ve adresini alıp, trafik ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Bakan Soylu, tüm acil çağrı merkezi çalışanlarının Avrupa 112 Acil Çağrı Günü'nü kutladığını söyledi.