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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Konu hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.02.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 13:17
11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yardım ödemeleri devam ediyor. Bu yardımlardan biri de, engelli bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı... Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de ödemelerin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
2021 Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Şubat ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.