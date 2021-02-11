11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yardım ödemeleri devam ediyor. Bu yardımlardan biri de, engelli bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımı... Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de ödemelerin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, 11 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...