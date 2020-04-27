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Haberler Galeri Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde ilk iki fazda 1000 TL yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemelerin yapılabilmesi için başvurular alınıyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ihtiyaç sahipleri, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:01
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Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000 TL sosyal yardım desteğinde 3. faz ödemeleri için başvurular alınıyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, başvuru sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuruların T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı bildirildi. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.