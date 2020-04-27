Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı çerçevesinde ilk iki fazda 1000 TL yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemelerin yapılabilmesi için başvurular alınıyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ihtiyaç sahipleri, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL