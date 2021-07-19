Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Bayram harçlığı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesinin ardından sosyal medya üzerinden başvuru aracılığıyla bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Kurban Bayramı'na saatler kala konu ile ilgili son açıklamalar araştırılmaya başlandı. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...