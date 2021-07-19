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Haberler Galeri Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

Bayram harçlığı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesinin ardından sosyal medya üzerinden başvuru aracılığıyla bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Kurban Bayramı'na saatler kala konu ile ilgili son açıklamalar araştırılmaya başlandı. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:06
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Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Son günlerde sosyal medya üzerinden e-Başvru ve Açık Kapı üzerinden başvuru aracılığıyla 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama geldi. Peki, 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Son dakika açıklamasına göre, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmadığı bildirildi. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

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Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?

* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.