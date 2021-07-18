18 Temmuz 2021, Pazar
ANA SAYFA
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıtılacak zam oranları belli oldu. Maaşlara yapılacak zam oranları sonrasında en düşük emekli maaşı açıklığa kavuşmuş oldu. Diğer yandan milyonlarca emeklinin gözü maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Giriş Tarihi: 18.07.2021 21:41
- 1
- 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- 2
- 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- 3
- 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- 4
- 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- 5
- 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?