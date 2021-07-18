Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasından sonra 2021 yılının ilk 6 ayı için enflasyon zam oranı da belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları oranının da netleşmesiyle, maaşlara ne zaman zam yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?