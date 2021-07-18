18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıtılacak zam oranları belli oldu. Maaşlara yapılacak zam oranları sonrasında en düşük emekli maaşı açıklığa kavuşmuş oldu. Diğer yandan milyonlarca emeklinin gözü maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

Giriş Tarihi: 18.07.2021 21:41
  • 1
  • 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasından sonra 2021 yılının ilk 6 ayı için enflasyon zam oranı da belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkları oranının da netleşmesiyle, maaşlara ne zaman zam yapılacağı da merak konusu oldu. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş farkları için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemenin 12 Temmuz itibariyle maaş ve ikramiyelere ilaveten ödenebilmesi öngörülüyor.

  • 3
  • 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;

"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

  • 4
  • 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

  • 5
  • 8
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,