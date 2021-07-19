25 ile 750 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muhafaza memuru alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, farklı illere 750 memur alımı gerçekleştirecek. KPSSP3 puan türünten yapılacak memur alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav aşamasına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...