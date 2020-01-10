Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları gerçekleştirdiği gevşeme hareketleri ile birlikte Kasım ayından bu yana ilk kez iki gün üst üste düşüş hareketleri yaşadı. Her ne kadar sert düşüş hareketleri gerçekleşse de altın halen 2020 yılında artıda. Bilindiği gibi geçtiğimiz 2019 yılını %18'lik kazançla bitiren altın fiyatları 2020 yılıyla birlikte bu kazançlarına devam ediyor diyebiliriz. ABD-ÇİN kanadında ise gözler 15 Ocak tarihine çevrilmiş durumda.