Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ortadoğu ve Basra Körfezi'ndeki savaş riskinin artmasıyla altın fiyatları tavan yapmıştı. ABD, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürdü. Süleymani'nin ölümünün ardından İran, Irak'taki ABD üslerine vurdu. Bu gelişmeler sonrası altın tarihi rekor kırdı. Gram altın 307 TL seviyelerini görürken, ons altın fiyatı 1611 dolar bandını gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı rafa kaldıran açıklamaları, İran'ın savaşmayı düşünmediğine dair gelen açıklamalar altın fiyatlarındaki ateşi söndürdü. Altın fiyatları 9 Ocak Perşembe günü deyim yerindeyse çakıldı. Önce 300 TL'nin altını gören gram, daha sonra 295 TL'nin altını da gördü. Altın fiyatlarındaki düşüş bu sabah da sürüyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 10 Ocak...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:30Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:39