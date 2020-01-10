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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ortadoğu ve Basra Körfezi'ndeki savaş riskinin artmasıyla altın fiyatları tavan yapmıştı. ABD, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürdü. Süleymani'nin ölümünün ardından İran, Irak'taki ABD üslerine vurdu. Bu gelişmeler sonrası altın tarihi rekor kırdı. Gram altın 307 TL seviyelerini görürken, ons altın fiyatı 1611 dolar bandını gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı rafa kaldıran açıklamaları, İran'ın savaşmayı düşünmediğine dair gelen açıklamalar altın fiyatlarındaki ateşi söndürdü. Altın fiyatları 9 Ocak Perşembe günü deyim yerindeyse çakıldı. Önce 300 TL'nin altını gören gram, daha sonra 295 TL'nin altını da gördü. Altın fiyatlarındaki düşüş bu sabah da sürüyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 10 Ocak...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:39
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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları 10 Ocak Cuma gününe düşüşle başladı. Ortadoğu'da savaş çanlarının çalmasıyla altın şaha kalkmıştı. Altın fiyatları İran-ABD savaşı beklentisi ile gramda 300, çeyrekte 500 TL'yi geçmişti. Altın fiyatları ABD'nin ve İran'ın savaş söylemlerini rafa kaldırmasıyla düşüşe geçti. Özellikle Trump'ın açıklamaları altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Uzmanlar bu tarz düşüşlerin alımlar için fırsat olabileceği görüşünde. Peki, altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği merak konusu. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki seyrin yönünü sürekli araştırıyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin savaş beklentisinden olduğunu ifade etmiş, düşüşlerin yaşanabileceğini söylemişti. Altında düşüş yaşansa da uzun vadeli yatırımların kazandıracağı görüşü hakim. Uzmanlar bu düşüşlerin fırsat alımları yaratacağı görüşünde.

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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

TEKNİK ALTIN YORUMU

Altın fiyatlarında son günlerde gündem Amerika ile İran arasındaki gerilimlerdi ve bu gerilimler sert fiyatlamaların yaşanmasına neden olmuştu. Fakat İran'ın misillemesi ardından her iki ülkeden gelen ılımlı açıklamalar küresel gerilimin azalmasına ve güvenli liman taleplerinin düşmesine neden oldu. Bunlarda altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler yaşanmasına vesile oldu.

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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları gerçekleştirdiği gevşeme hareketleri ile birlikte Kasım ayından bu yana ilk kez iki gün üst üste düşüş hareketleri yaşadı. Her ne kadar sert düşüş hareketleri gerçekleşse de altın halen 2020 yılında artıda. Bilindiği gibi geçtiğimiz 2019 yılını %18'lik kazançla bitiren altın fiyatları 2020 yılıyla birlikte bu kazançlarına devam ediyor diyebiliriz. ABD-ÇİN kanadında ise gözler 15 Ocak tarihine çevrilmiş durumda.

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Altın fiyatları düşecek mi? 10 Ocak kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Çin Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yrd. Liu He'nin ABD ile birinci faz anlaşmayı imzalamak için 13-15 Ocak'ta Washington'a gideceğini belirtti. Böylelikle Çin kanadından ilk resmi doğrulama gelmiş oldu. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisini takip edecek. Veri TSİ 16:30'da açıklanacak ve veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacaktır.