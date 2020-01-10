Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

2020 yılının gelmesiyle birlikte birçok ödemeye zam yapıldı. Asgari ücret yüzde 15 zamlanırken, memur ve emekli aylıkları da enflasyon farkı ile giderek arttı. 2020'de artan ödenekler arasında sosyal yardımlar da yer alıyor. Ölüm aylığı, dul maaşı, yetim aylığı gibi ödemeler başlıca zam alan ücretler arasında gösterilebilir. Sosyal devlet anlayışının önemli örnekleri arasında yer alan Türkiye'de her konu ile ilgili yardım söz konusu. Dul ve yetim aylıkları bu sosyal destekler arasından önemli yer tutuyor. Ülkemizde yüz binlerce kişi dul ve yetim aylığı ile destekleniyor. Bu aylıkları alanlar, "2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





