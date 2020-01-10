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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

2020 yılının gelmesiyle birlikte birçok ödemeye zam yapıldı. Asgari ücret yüzde 15 zamlanırken, memur ve emekli aylıkları da enflasyon farkı ile giderek arttı. 2020'de artan ödenekler arasında sosyal yardımlar da yer alıyor. Ölüm aylığı, dul maaşı, yetim aylığı gibi ödemeler başlıca zam alan ücretler arasında gösterilebilir. Sosyal devlet anlayışının önemli örnekleri arasında yer alan Türkiye'de her konu ile ilgili yardım söz konusu. Dul ve yetim aylıkları bu sosyal destekler arasından önemli yer tutuyor. Ülkemizde yüz binlerce kişi dul ve yetim aylığı ile destekleniyor. Bu aylıkları alanlar, "2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 11:06
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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

Dul ve yetim aylığına zam yapıldı. Sosyal ödemeler arasında önemli bir yer tutan dul ve yetim aylığı yüz binlerce kişiye ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli destekleri arasında yer alan ödemelerin zamlı halleri binlerce kişi tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl, yetim aylığı 275 TL, dul aylığı ise 551 TL'ydi. Peki, 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL? İşte dul ve yetim aylığı ile ilgili tüm ayrıntılar...

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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

DUL AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İlk sigorta girişi 1 Ekim 2008 öncesi olan sigortalıların vefatları halinde yerine getirilmesi talep edilen dul aylığı şartları şu şeklide:

Ölen eşin SSK'lı olması halinde 5 yıl sigorta ve 900 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin BAĞ-KUR'lu olması halinde 3600 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin Emekli Sandığı'na tabi olması halinde 1800 gün ödenmiş prime sahip olması.

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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

KİMLER DUL AYLIĞI ALABİLİR?

Dul aylığına hak kazanılması için ölen eşin minimum şartları sağlaması halinde ölüm aylığı kapsamında verilen dul aylığından yararlanabileceklerin tespiti için dul maaşı kimlere verilir sorusuna yanıt verilmesi gereklidir. Dul aylığı almak isteyen eşlerin;

Ölüm anında evli olmaları,

Ölüm sonrası evlenmemiş olmaları gerekmektedir.

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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

MAAŞ İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

1) Kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)

2) Nüfus Kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak Kimlik araştırma belgesi, (Belgede yer alan bölümlerin çizgi çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir)

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Dul ve yetim aylığına zam! 2020 zamlı dul aylığı ne kadar oldu? Zamlı yetim aylığı kaç TL?

3) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli Öğrenim Belgesi aslı

4) Aylık bağlanması istenilen Bireylere ait 3 adet fotoğraf

5) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi edilmesi