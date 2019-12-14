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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

Kızılay en az 7 bin TL maaşla, KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda personellerden istenen şartlar da resmen duyuruldu. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi haberi duyar duymaz şartları ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Kızılay'a yapılacak alımda istenen şartları ve gerekli belgeleri sizler için derledik. Peki, Kızılay personel alım başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte Kızılay'dan yayımlanan o ilan...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 13:14
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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

KPSS şartsız personel alımları büyük ilgi görüyor. Devlet kurumlarının yayımladığı personel alımlarına yoğun başvurular gerçekleştiriliyor. Son personel ilanı Türk Kızılayı'ndan geldi. Türk Kızılayı, KPSS şartı aramadan en az 7 bin TL maaşla personel alınacağını duyurdu. Kızılay bünyesinde görev almak isteyenler personel alım şartlarını araştırıyor. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte KPSS şartsız personel alım şartları ve detayları...

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

EN AZ 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI

Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirmesi gereken görevler de açıklandı. Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak olan adayların KPSS'siz Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019) olarak istihdam edileceği bildirildi.

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

KIZILAY PERSONELİ GÖREVLERİ AÇIKLANDI

Türk Kızılayı'nın merkezi Ankara'da görev yapacak olan personelleri hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak, Okul sağlığı, çevre sağlığı vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek,

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

Ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, ergen sağlığı, yaşlılık, sağlıklı yaşam beslenme ve fiziksel aktivite vb. konularında programlar geliştirmek ve uygulamak, Halkın sağlık eğitimi için içerik hazırlamak, eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, eğitim materyali ihtiyaçlarının belirlenmesi,hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak gibi görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

Kızılay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında açıklanan bu görevlerin yanı sıra personellerin şu görevleri de yerine getirmesi gerektiği açıklandı: