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Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?
Kızılay en az 7 bin TL maaşla, KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuruda personellerden istenen şartlar da resmen duyuruldu. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi haberi duyar duymaz şartları ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Kızılay'a yapılacak alımda istenen şartları ve gerekli belgeleri sizler için derledik. Peki, Kızılay personel alım başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte Kızılay'dan yayımlanan o ilan...
Giriş Tarihi: 14.12.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 13:14
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