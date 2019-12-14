Kızılay en az 7 bin TL maaşla KPSS şartsız eleman alacak! Kızılay personel alım şartları neler?

EN AZ 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI

Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirmesi gereken görevler de açıklandı. Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak olan adayların KPSS'siz Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019) olarak istihdam edileceği bildirildi.