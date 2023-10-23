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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Altın fiyatları yükseliyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen Gram Altın ve Çeyrek Altın fiyatlarına rağbet yeniden artıyor. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükselişi takip eden yatırımcılar Kapalı Çarşı üzerinden altın alımı yapıyor. İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.10.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 18:02
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Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Altın fiyatlarında yükseliş kademeli olarak devam ediyor. ONS altın haricinde dolar kurunda görülen günlük yükseliş altın ürünlerinin fiyatlarının da beraberinde yükselmesine neden oluyor. Fiyatlar ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı tezgahına anında yansıyor. İşte 23 Ekim 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları….

23 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Gram Altın

ALIŞ:1.783,52 TL

SATIŞ:1.784,62 TL

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Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Çeyrek Altın

ALIŞ: 2.889,51 TL

SATIŞ: 2.935,77 TL

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Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Yarım Altın

ALIŞ: 5.778,02 TL

SATIŞ: 5.880,54 TL

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Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Tam Altın

ALIŞ: 11.522,17 TL

SATIŞ: 11.706,39 TL