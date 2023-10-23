HaberlerGaleriAltın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…
Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…
Altın fiyatları yükseliyor. Türkiye'de yatırım aracı olarak en çok tercih edilen Gram Altın ve Çeyrek Altın fiyatlarına rağbet yeniden artıyor. Dolar kurunda yaşanan kademeli yükselişi takip eden yatırımcılar Kapalı Çarşı üzerinden altın alımı yapıyor. İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 23.10.2023 18:02Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 18:02