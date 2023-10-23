Altın fiyatları yükselişte! Kapalı Çarşı 23 Ekim Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam altın, Cumhuriyet, 22 Ayar altın canlı alış satış fiyatları…

Altın fiyatlarında yükseliş kademeli olarak devam ediyor. ONS altın haricinde dolar kurunda görülen günlük yükseliş altın ürünlerinin fiyatlarının da beraberinde yükselmesine neden oluyor. Fiyatlar ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşı tezgahına anında yansıyor. İşte 23 Ekim 2023 Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları….

23 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI