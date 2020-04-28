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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK marketlerde 29 Nisan indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 Mayıs için planlanan indirimlerde 29 Nisan'da satışa çıkacak. ŞOK marketlerin 29 Nisan'da satışa çıkaracağı iki katalogdaki indirimleri sizler için sayfamızda derledik. 29 Nisan'da hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak ediyorsanız, sayfamızdan tüm indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:07Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:12