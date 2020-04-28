ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketler tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu indirimleri de çarşamba günü satışa çıkacak. Bu kapsamda 2 katalog birden yayımlayan ŞOK marketlerin çarşamba günü indirimlerini sizler için derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? ŞOK marketlerde hangi ürünler var? İşte 29 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...