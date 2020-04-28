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Haberler Galeri ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK marketlerde 29 Nisan indirimleri çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 Mayıs için planlanan indirimlerde 29 Nisan'da satışa çıkacak. ŞOK marketlerin 29 Nisan'da satışa çıkaracağı iki katalogdaki indirimleri sizler için sayfamızda derledik. 29 Nisan'da hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak ediyorsanız, sayfamızdan tüm indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:12
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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketler tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu indirimleri de çarşamba günü satışa çıkacak. Bu kapsamda 2 katalog birden yayımlayan ŞOK marketlerin çarşamba günü indirimlerini sizler için derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? ŞOK marketlerde hangi ürünler var? İşte 29 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Dove Yoğun Onarıcı Şampuan * 400 ml
25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

17,90 yerine sadece 9,00 TL

SuperFresh Pizza King * 780 gr
25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

22,70 yerine sadece 11,00 TL

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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Ülker Albeni Atıştırmalık Extra
* 170 gr

Ülker Hanımeller Çokodolu Fındıklı
* 150 gr

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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Oneo Dopdolu Nane Dolgulu Sakız

* 76 gr

SuperFresh Kayseri Mantısı

* 400 gr

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ŞOK'ta 2 katalog bir arada! ŞOK 29 Nisan 2020 kataloğu dolu dolu! İşte 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu