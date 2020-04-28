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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?
1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL pandemi sosyal destek ödemelerinde ilk 2 faz tamamlandı. Üçüncü faz başvuruları e-Devlet'ten alınıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman? Kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:43Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:49