Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri için e-Devlet'ten başvurular alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3. faz sosyal yardım ödemelerine dair tüm detaylar açıklandı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...