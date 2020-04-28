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Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Türkiye'de koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL pandemi sosyal destek ödemelerinde ilk 2 faz tamamlandı. Üçüncü faz başvuruları e-Devlet'ten alınıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman? Kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 28.04.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 12:49
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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeleri için e-Devlet'ten başvurular alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3. faz sosyal yardım ödemelerine dair tüm detaylar açıklandı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri ne zaman?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.