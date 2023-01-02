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Haberler Galeri EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, başvuru sürecinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. 2023'e girmemiz ile birlikte gözler EYT başvurularına çevrildi. EYT'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan vatandaşlar EYT'den yararlanabilecek. Peki, EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:25
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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği düzenleme hayata geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacağını belirtmişti. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanları kapsayan EYT'de başvuru süreci merak edilmeye başlandı. Peki, EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, EYT ile emeklilik başvuruları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak. Milyonlarca EYT'liyi emekli edecek tasarının bu ay Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT yasası bu ay içinde Meclis'ten çıkacak ve yasalaşacak. İlk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin sigortalı hemen emeklilik hakkına kavuşurken şartlarını tamamlayacak olan diğer EYT'liler de kademeli olarak emekli olacak.

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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

EYT'LİYE PROMOSYON GELİYOR

Ocak ayında Meclis'e gelmesi ve 15 Ocak'a kadar yasalaşması beklenen düzenlemenin ardından EYT'liler için başvuru süreci başlayacak.

Emeklilik başvuruları Ocak ayı içinde yapıldıktan sonra 1 Şubat'tan itibaren maaş hesabı yapılacak.