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EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?
EYT ile emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, başvuru sürecinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. 2023'e girmemiz ile birlikte gözler EYT başvurularına çevrildi. EYT'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan vatandaşlar EYT'den yararlanabilecek. Peki, EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? İşte cevaplar...