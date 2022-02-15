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Haberler Galeri ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri sürpriz kampanyalar ile müşterilerin karşısına çıkan ŞOK marketler, bu hafta birbirinden farklı ürünleri satışa sunacak. Söz konusu listede yer alan indirimler 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Peki, ŞOK market indirimleri neler? 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022 17:14
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ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 16 Şubat aktüel ürünler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın güncel ürünlerini markete uğramadan önce öğrenmek istiyorsanız, haberimizi inceleyebilir, güncel ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz Peki, ŞOK'ta bu hafta neler indirimli olacak? İşte ŞOK 16 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sunny SN49FAL27 Full Hd 49" 124 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv
• Çözünürlük: Full HD
•Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080
•Ekran Ebatı: 49 inç / 124 cm
•Renk: Siyah •Smart TV: Var
•Wi-Fi: Var
•Dahili Uydu Alıcı: Var
•Görüntü Teknolojisi: LED
•İşletim Sistemi: Android
• Stok 50 adet

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ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

CS140 Elektrod Kaynak Makinesi
• Şebeke gerilimi: 220±%10
• Amper aralığı: 20-140
• Maksimum giriş gücü 6,8 kVA
• Açık devre voltajı: 85
• 10x15,7x25 cm
• 2 mm, 2.50 mm ve 3.25 mm çapında elektrodlar ile kullanılabilir
• Amper ve uygun elektrod çapını gösteren ayar düğmesi
• Aşırı ısınmaya karşı termik koruma ve bildirim ışığı
• Inverter teknolojisi ile %30 enerji tasarrufu sağlar
• Jeneratörlerle uyumludur
• 2 mt enerji kablosu (3x2.5mm2)
• 2 mt kablolu elektrod pensesi (16mm2)
• 1,5 mt kablolu şase pensesi (16mm2)
• 1,5 mt kilitli omuz askısı
• Stok 300 adet

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ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sunny SN32DAL04 Hd 32" 81 Ekran Uydu Alıcılı Led Tv
• Çözünürlük: HD
• Çözünürlük (Piksel): 1366 x 768
Ekran Ebatı: 32 inç / 81 cm
• Renk: Siyah • Smart TV: Yok
• Wi-Fi: Yok
• Dahili Uydu Alıcı: Var
• Görüntü Teknolojisi: LED
• İşletim Sistemi: Yok
• Stok 50 adet

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ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Loft Çok Amaçlı Kiler Dolabı

• Demonte teslim edilir

• Stok 500 adet