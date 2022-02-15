ŞOK market indirimleri yarın başlıyor! 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri sürpriz kampanyalar ile müşterilerin karşısına çıkan ŞOK marketler, bu hafta birbirinden farklı ürünleri satışa sunacak. Söz konusu listede yer alan indirimler 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Peki, ŞOK market indirimleri neler? 16 Şubat Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilenler...