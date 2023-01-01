01 Ocak 2023, Pazar
O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak'a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...
ŞOK Martkerler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini açıkladı. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Alışveriş yapmak isteyenler açıklanan 1000 ürünün hangileri olduğunu merak ediyor. İşte, ŞOK Marketler tarafından gelen açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 01.01.2023 15:14
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