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Haberler Galeri O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak'a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak'a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

ŞOK Martkerler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini açıkladı. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Alışveriş yapmak isteyenler açıklanan 1000 ürünün hangileri olduğunu merak ediyor. İşte, ŞOK Marketler tarafından gelen açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 15:14
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O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak’a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

SON DAKİKA! O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek. 31 Ocak'a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı kalacak. ŞOK Marketler, undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlenecek. Alışveriş hazırlığında olanlar fiyatların sabit kalacağı ürünleri merak ediyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak’a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor.

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O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak’a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

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O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak’a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

"MÜŞTERİLERİMİZE VE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORUZ"

Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı.

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O ürünlerde fiyatlar değişmeyecek! 31 Ocak’a kadar 1.000 ürünün etiketi aynı! AZ ÖNCE AÇIKLANDI! Ayçiçek yağı, çay, deterjan...

Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.